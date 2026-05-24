Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень прошу тебя, отстань от детей». Мама Рубцовой ответила Ирине Костылевой

«Очень прошу тебя, отстань от детей». Мама Рубцовой ответила Ирине Костылевой
Комментарии

Анна Рубцова, мама 17-летней фигуристки Любови Рубцовой, отреагировала на резкие комментарии Ирины Костылевой в адрес дочери.

«Всем здравствуйте! Это мама Рубцовой Любы. Не могу молчать, когда затрагивают честь и достоинство моего ребёнка.

Сколько может это продолжаться? Однажды Ирина попросила Любу понаблюдать в окошко за Сарновскими, та отказала, а мне сказала: «Мама, я не шестёрка, чтобы всё докладывать», после чего стала врагом для Костылевой Ирины.

Да, по поводу опеки: Любу действительно спрашивали о Лене [Костылевой], так она рассказала лишь то, что видела целыми днями, и то, что видели все каждый день.

Эту правду от ребёнка Ирина до сих пор не может простить. Меня заблокировала в своём канале, чтобы не могла отвечать. Ира, очень прошу тебя, отстань от детей – это дети, побойся бога. P.S. Любите детей!» — написала Анна Рубцова в комментариях канала «Ход коньком».

Материалы по теме
Мама Костылевой — о Рубцовой: продажная девочка, способная на всë. Наглая, бесцеремонная
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android