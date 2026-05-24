«Наша цель — выступить на Олимпиаде-2030». Уно и Хонда — о планах на будущее

Двукратный чемпион мира в одиночном мужском фигурном катании японец Сёма Уно и чемпионка мира среди юниоров японка Марин Хонда, вставшие в пару в танцах на льду в октябре 2024 года, провели пресс-конференцию в Токио, где ответили на вопросы о планах на карьеру.

«Мы хотим делать выбор в пользу того, что поможет нам добиться наибольших успехов в конкретный момент времени. Мы много обсуждаем вопрос с тренерами, но, как только примем окончательное решение, мы сделаем официальное заявление. А пока я бы хотел воздержаться от дальнейших комментариев», — приводит слова Уно Nikkansports.

«Это очень важный момент, поэтому, пожалуйста, позвольте нам сказать самим. Наша цель — выступить на Олимпийских играх 2030 года» — добавили фигуристы одновременно.

Напомним, Сёма Уно объявил о завершении спортивной карьеры в одиночном фигурном катании 9 мая 2024 года.