Двоеглазова получила травму, которая может сказаться на старте нового сезона — источник

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова получила травму ноги, которая может повлиять на её выступления в начале сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Насколько серьёзное повреждение получила Двоеглазова, не уточняется.

Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе. Весной текущего года спортсменка выступила в шоу-туре Team Tutberidze — «Чемпионы на льду» в нескольких городах России. В Казани Двоеглазова показала свои номера, но не участвовала в прыжковом баттле. В остальных шоу тура участия она уже не принимала.