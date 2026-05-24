«Трактовать можно двояко». Вайцеховская — о переизбрании Сихарулидзе президентом ФФККР

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на переизбрание олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Антона Сихарулидзе переизбрали на пост президента Федерации фигурного катания России на безальтернативной основе на следующие четыре года. Трактовать это можно двояко. Можно сказать, что олимпийский чемпион оказался настолько хорош на этом посту, что никому и в голову не могло прийти рассматривать какую-то иную кандидатуру. А можно сказать иначе: что в отечественном спорте, несмотря на все текущие проблемы, просто не находится человека, способного более эффективно отстаивать интересы России на международном уровне и вести политику, с которой считались бы не только внутри страны.

Я вполне допускаю, что те же вопросы возвращения отечественных атлетов в международный спорт вообще никак не зависели от влиятельности Сихарулидзе-руководителя. Но со стороны это чаще выглядело как банальная боязнь проявлять ту или иную инициативу. Поэтому мы и получаем до сих пор отговорки в стиле: «У нас со всеми прекрасные отношения, к нам прислушиваются, но пока, увы, воз и ныне там».

Плох или хорош был Сихарулидзе на президентском посту в предыдущие четыре года, на самом деле сейчас обсуждать бессмысленно. Думаю, он сам лучше, чем кто другой, понимает разницу между тем, что хотелось сделать, и тем, что получилось. Поэтому пожелать хочется одного: удачи в корректировке ошибок и большого терпения», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.