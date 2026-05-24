Косторная/Куница показали отрывок новой КП, поставленной Денковой и Стависким

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница показали отрывок новой короткой программы на сезон-2026/2027. Видео опубликовала Косторная у себя в телеграм-канале. Музыку новой постановки фигуристка не раскрыла.

Также Косторная сообщила, что авторами новой постановки стали бывшие фигуристы Албена Денкова и Максим Ставиский, показав совместное с ними фото.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Также ранее стало известно, что на предстоящий сезон спортсмены оставят прежнюю произвольную программу, поставленную на музыку Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита».

В 2020 году Косторная выиграла чемпионат Европы. В 2023 году она заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее фигуристка вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. В сентябре 2025 года у пары родился сын Дмитрий.