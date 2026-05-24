Камила Валиева посетила матч Суперфинала Кубка России сезона-2025/2026
Российская фигуристка Камила Валиева посетила матч Суперфинала Кубка России по футболу сезона-2025/2026. Фото с мероприятия она опубликовала у себя в телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

В решающем матче московский «Спартак» обыграл «Краснодар». Основное время игры завершилось вничью (1:1), в серии пенальти точнее оказались красно-белые — 4:3. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

Вместе с Валиевой на фотографиях запечатлены бывшие фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров, а также мама самой спортсменки Алсу.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб: фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

