Камила Валиева посетила матч Суперфинала Кубка России сезона-2025/2026

Российская фигуристка Камила Валиева посетила матч Суперфинала Кубка России по футболу сезона-2025/2026. Фото с мероприятия она опубликовала у себя в телеграм-канале.

В решающем матче московский «Спартак» обыграл «Краснодар». Основное время игры завершилось вничью (1:1), в серии пенальти точнее оказались красно-белые — 4:3. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

Вместе с Валиевой на фотографиях запечатлены бывшие фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров, а также мама самой спортсменки Алсу.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб: фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.