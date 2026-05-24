Никита Володин прокомментировал их с Минервой Хазе решение продолжить карьеру

Бронзовый призёр Олимпиады-2026 и чемпион мира по фигурному катанию Никита Володин, представляющий Германию и выступающий в парном катании с Минервой Фабьенне Хазе, прокомментировал недавнюю новость о его с партнёршей продолжении карьеры.

«Это был самый тяжёлый сезон в моей карьере — психологически, в первую очередь. Олимпиада — большая ответственность, самый важный старт четырехлетия, поэтому к концу сезона мы оба были уже совершенно без сил. Накопилась огромная усталость, даже не физическая, а именно психологическая. Было много вопросов и определённые сомнения, к какому решению мы придем после отпуска. Непонятно было, как изменятся правила и в каком новом направлении мы сможем развиваться.

Сейчас мы отдохнули, пришли в себя, всё обсудили и решили продолжать. Конечно, всегда могут вмешаться разные обстоятельства, но мы нацелены кататься ещё четыре года. В моём понимании, выходить просто на ещё один сезон не имеет смысла — нужна большая и серьёзная цель, а для фигуристов это именно Олимпиада.

Я уже в Берлине: мы ездили отдыхать во Вьетнам с друзьями, Лёшей Святченко и Соней Евдокимовой. Так что вернулся на каток со свежими силами, вчера первый раз вышел на лёд. Минерва уже тоже начала тренировки, но пока в зале.

Мы не хотим торопиться — немного беспокоят травмы: у меня плечо, у Минервы плечо и колено. Мы хотим бережно отнестись к вопросам восстановления, спокойно все залечить и не форсировать подготовку. А потом уже начать тренировки в полную силу. Правда, у нас ещё будет один мини-отпуск: Минерва пока никуда не ездила — она проходила армейские сборы, поэтому свой отпуск она отгуляет в июле, вместе со своим молодым человеком.

С новыми программами пока тоже не решено: есть определённые планы, но пока без конкретики. Конечно, готовимся выступать на Гран-при, но слишком рано сезон начинать не хотелось бы. Все решения будем принимать ближе к началу сезон», — приводит слова Володина журналист Майя Багрянцева в телеграм-канале «Всем лутц!».