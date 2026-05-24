Фигурное катание Новости

Аделия Петросян поделилась моментами отпуска на море

Аделия Петросян поделилась моментами отпуска на море
Трёхкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр — 2026 фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, поделилась фото с поездки на море во время отпуска. Кадры спортсменка опубликовала у себя в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Аделии Петросян

В сезоне-2025/2026 Петросян получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и выиграла квалификационный турнир в Пекине, тем самым завоевав именную путёвку на Олимпийские игры — 2026 в Италии. На дебютной для себя Олимпиаде Аделия заняла итоговое шестое место, набрав в сумме 214,53 балла. Россиянка упала с четверного тулупа в произвольной программе. Весной 2026 года она приняла участие в шоу-туре Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Евровидение подкинуло идеи для фигуристов! Медведева и Петросян уже брали песни с конкурса
