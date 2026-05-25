Чемпионат России — 2027 по фигурному катанию пройдёт в Челябинске

Чемпионат России — 2027 по фигурному катанию примет Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Челябинск ранее уже четыре раза принимал главный внутрироссийский старт сезона в сезонах-1992/1993, 2016/2017, 2020/2021, 2023/2024. В марте 2026 года на арене «Трактор» прошёл Финал Гран-при России.

В 2026 году чемпионат России проходил на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Действующими чемпионами страны являются Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин.

Проведение чемпионата России по фигурному катанию запланировано на декабрь 2027 года.