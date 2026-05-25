«Фигуристов пока не с чем поздравлять». Тарасова — о допуске гимнастов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возвращение российских гимнастов на международные старты, отметив, что всё ещё неизвестно, когда будут приняты решения по допуску российских фигуристов до стартов под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, всё ещё поздравить не с чем. Решений по фигуристам не слышно и не видно», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение снять все ограничения с российских и белорусских спортсменов и допустить их до стартов с флагом и гимном.