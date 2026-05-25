Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Утверждён календарь сезона 2026 года в российском фигурном катании

Утверждён календарь сезона 2026 года в российском фигурном катании
Комментарии

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил календарный план основных всероссийских соревнований на сезон-2026/2027. Проект представлен на официальном сайте организации.

Сезон начнётся 19-20 сентября с контрольных прокатов основного состава сборной России в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Первый этап Гран-при страны состоится 16-19 октября в Новосибирске, финал пройдёт 25-28 февраля 2027 года.

27-30 ноября 2026 года состоится чемпионат России по прыжковым элементам, турнир примет Москва.

Чемпионат России 2027 года состоится в Челябинске 16-21 декабря 2026 года, соревнования примет ледовая арена «Трактор».

27-28 марта пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов». Завершится сезон в апреле 2027 года.

С полным расписанием всех всероссийских соревнований будущего сезона можно на сайте ФФККР.

Материалы по теме
Чемпионат России — 2027 по фигурному катанию пройдёт в Челябинске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android