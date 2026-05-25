Утверждён календарь сезона 2026 года в российском фигурном катании

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил календарный план основных всероссийских соревнований на сезон-2026/2027. Проект представлен на официальном сайте организации.

Сезон начнётся 19-20 сентября с контрольных прокатов основного состава сборной России в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Первый этап Гран-при страны состоится 16-19 октября в Новосибирске, финал пройдёт 25-28 февраля 2027 года.

27-30 ноября 2026 года состоится чемпионат России по прыжковым элементам, турнир примет Москва.

Чемпионат России 2027 года состоится в Челябинске 16-21 декабря 2026 года, соревнования примет ледовая арена «Трактор».

27-28 марта пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов». Завершится сезон в апреле 2027 года.

