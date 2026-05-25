Мишин: если мне 85 и мои спортсмены на пьедестале чемпионатов России, то всё не так плохо

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал об особенностях работы в преклонном возрасте.

— Что из случившегося за эти пять лет вы бы назвали важным для себя лично?

— То, что я по-прежнему востребован, что работаю и получаю от этого процесса удовольствие. И не только на льду. Я уже больше 30 лет заведую кафедрой конькобежного спорта в университете имени Лесгафта и вот недавно готовил к заседанию ученого совета отчёт за пятилетний период в связи с подачей документов для переизбрания на новый срок и, когда собрал воедино все материалы, сам был приятно удивлён: много чего сделано! Целый комплекс задач был реализован, есть ещё большие планы… Перед учёным советом чувствовал себя абсолютно уверенно.

Сейчас я даже больше поглощён работой. Если раньше стремился объять необъятное — помимо тренерской деятельности, увлекался рыбалкой, сажал на даче деревья, строил, хозяйничал, – сейчас нет такой тенденции: натренировал уже, хватит, сиди спокойно на даче, копай грядки. Наверное, это было бы более правильным, но у меня, наоборот, тенденция противоположная — профессиональная деятельность затмевает все эти милые сердцу занятия. Возможно, кто-то смотрит на результаты моей работы с некоторым скепсисом. Не собираюсь вступать с ними в полемику, просто держу в уме: если мне 85 и мои спортсмены на пьедестале чемпионатов России, то всё не так плохо, — приводит слова Мишина журнал «Мир фигурного катания».

Напомним, у Алексея Мишина множество именитых учеников: двукратный олимпийский чемпион (ОИ-2006 в личных соревнованиях, ОИ-2014 в командных соревнованиях) Евгений Плющенко, олимпийский чемпион – 1994 Алексей Урманов, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, трёхкратный чемпион России и серебряный призёр ОИ-2018 в командном турнире Михаил Коляда и двукратный чемпион России Евгений Семененко.