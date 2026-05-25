Загитова будет лично набирать тренерский штаб в центр фигурного катания в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова будет лично набирать тренерский штаб и заниматься селекцией в строящемся центре фигурного катания в Казани (Татарстан).

«Все сроки соблюдаются, объект будет сдан вовремя, до конца августа. Проект полностью курирует Алина [Загитова], она берёт на себя роль генерального менеджера. Главная задача для неё и её команды — найти тренеров. Алина будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией», — приводит слова Леонова «РИА Новости».

Напомним, центр фигурного катания в Казани будет носить имя Загитовой. Официальное открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года. В августе 2025 года было сообщено, что на постройку центра ориентировочно уйдёт 1,29 млрд рублей.