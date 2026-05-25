Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова будет лично набирать тренерский штаб в центр фигурного катания в Казани

Загитова будет лично набирать тренерский штаб в центр фигурного катания в Казани
Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова будет лично набирать тренерский штаб и заниматься селекцией в строящемся центре фигурного катания в Казани (Татарстан).

«Все сроки соблюдаются, объект будет сдан вовремя, до конца августа. Проект полностью курирует Алина [Загитова], она берёт на себя роль генерального менеджера. Главная задача для неё и её команды — найти тренеров. Алина будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией», — приводит слова Леонова «РИА Новости».

Напомним, центр фигурного катания в Казани будет носить имя Загитовой. Официальное открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года. В августе 2025 года было сообщено, что на постройку центра ориентировочно уйдёт 1,29 млрд рублей.

Материалы по теме
Официально
Утверждён календарь сезона 2026 года в российском фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android