«Шансы на медали хорошие». Авербух — о шансах российских юниоров на международном уровне

Российский хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о перспективах российских юниоров на международных соревнованиях.

«Костылева приедет и победит на чемпионате мира, можно к гадалке не ходить.

Думаю, шансы на медали у наших юниоров после возвращения будут хорошие. В традиционных и парном видах мы сильнее, в танцах будет сложнее. Мужской состав у нас тоже хороший.

Уверен, наш состав будет в боевой готовности», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

Напомним, российские атлеты отстранены от международных соревнований с 2022 года. В июне этого года пройдёт заседание ISU, где будет подниматься вопрос о российских и белорусских юниорах.