Пётр Гуменник: у меня есть сертификат младшей медсестры

Пётр Гуменник: у меня есть сертификат младшей медсестры
24‑летний российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, как учится в вузе. Спортсмен — студент четвёртого курса Национального исследовательского университета ИТМО (Санкт‑Петербург) по специальности «Программная инженерия и компьютерная техника».

— Конькобежка Людмила Титова в Гренобле стала олимпийской чемпионкой, будучи студенткой МАИ. После возвращения в Москву ректор вуза пригласил её в свой кабинет и преклонил перед студенткой колено, что поразило Титову до глубины души. Вас ректор университета ИТМО поздравил?
— Нас с Тамарой Николаевной [Москвиной] ректор на приём пригласил. Мы побеседовали за чашечкой кофе. Колено он не преклонял, ограничился поздравлениями.

— Какие-то экзамены автоматом зачли?
— В этом семестре у меня оставалась одна дисциплина — «Действия в чрезвычайных обстоятельствах». У меня есть сертификат младшей медсестры (именно медсестры, а не медбрата!). Этого оказалось достаточно, чтобы получить «автомат», — приводит слова Гуменника «Мир фигурного катания».

