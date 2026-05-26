Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина оценила шансы Александра Овечкина стать депутатом Госдумы

Ирина Роднина оценила шансы Александра Овечкина стать депутатом Госдумы
Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала перспективы политической карьеры капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после того, как он завершит спортивные выступления.

— Сейчас встречаются мнения, что Овечкин мог бы стать хорошим депутатом Госдумы. Например, Светлана Журова говорила об этом. Вы согласны?
— А как мы будем о людях, которые достигали высочайшего результата, говорить плохо? Если вы скажете «нет» [не сможет стать хорошим депутатом], на вас сразу все накинутся.

— На ваш взгляд, из Овечкина получился бы хороший депутат?
— Если человек собирается избираться в Госдуму, он должен иметь свою позицию, взгляды и какие-то дела по общественной или политической линии. Это выборный процесс, а в этой ситуации я никогда не бегу впереди паровоза. Когда Александр изъявит своё желание, будет объяснять свою позицию и взгляды, тогда мы сможем хоть что-то говорить. А сейчас Овечкина мы знаем как сумасшедшего спортсмена, — приводит слова Родниной Sport24.

