Попова — о Плющенко: ужасно, сколько людей готовы накинуться на 13-летнего ребёнка
Тренер и хореограф, победительница Универсиады‑2019 Бетина Попова выступила с осуждением травли Александра Плющенко — 13‑летнего сына Евгения Плющенко. Поводом для насмешек послужило совместное выступление подростка с Димой Биланом на церемонии премии РУ.ТВ.

«Фу! Мерзость! Просто ужасно, сколько взрослых людей готовы накинуться на 13-летнего ребёнка. Фигурное катание и без того очень токсичная среда, но чтоб настолько… У меня в голове не укладывается. Просто шок.

Представьте, что вашего 13-летнего ребенка будут травить всем интернетом просто ни за что! За то, что он просто выступил. Взрослые люди соревнуются, кто смешнее поиздевается в комментариях над мальчиком… Который с детства усердно занимается своим делом. Будьте добрее.

Ну и хочется увидеть комментаторов на пластиковом льду во всей их грации», — приводит слова Поповой Sport24.

