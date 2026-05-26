Главная Фигурное катание Новости

Жулин: «Спартак» всю жизнь был самым популярным клубом в стране

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал исход Суперфинала FONBET Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 1:1 (4:3 пен.).

— Мы увидели замечательный финал. Как болельщик «Спартака» очень рад, что команда наконец-то с титулом. Сама игра была практически равной, но уже второй раз Помазун совершает чудо и выручает. Это грамотный тренерский ход и вполне заслуженная победа.

После этого трофея можно говорить, что футбольная столица России теперь в Москве?
— Она всегда была в Москве, просто на какое-то время переехала Санкт-Петербург. Думаю, «Спартак» в следующем году должен спрогрессировать, потому что наконец-то нашли неплохого тренера.

Кубок «Спартака» стал более ярким событием, чем чемпионство «Зенита»?
— К чемпионству «Зенита» мы уже начинаем привыкать. У них для этого всегда есть ресурсы, на которые они приобретают очень сильных игроков. Поэтому здесь вряд ли можно чему-то удивляться.

Но «Спартак» — молодец. Очень прилично играли, с желанием. Наконец-то было видно, что глаза горят, вполне достойно смотрелись и выиграли трофей. Можно сказать, что теперь «Спартак» — кубковая команда.

«Спартак» всю жизнь был самым популярным клубом в стране, за него болеет безумное количество людей. Поэтому никаких сомнений быть не может, «Спартак» как был самым популярным клубом, так и остаётся, — приводит слова Жулина Sport24.

Все новости RSS

