Свищёв — о переходе сына Плющенко в Азербайджан: для меня такие действия неприемлемы

Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛГР) Дмитрий Свищёв высказался о решении сына двукратного олимпийского чемпиона фигуриста Евгения Плющенко Александра сменить спортивное гражданство.

«Для меня удивительно, когда с одной стороны известные люди говорят о том, как любят нашу страну и поддерживают её политику, и при этом для своих детей создают условия, когда они будут выступать за другую страну. Я даже не понял и не услышал объяснения самого Плющенко, его супруги. Понятно, что ребёнок не принимает решение, прежде всего (это идёт) от его родителей. Поэтому удивительно, что он будет выступать за другую страну. У меня нет оправданий данному поступку.

Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребёнка. Хороший ребёнок, прекрасный. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны. Но такое решение… Я читаю много разных комментариев, стараюсь аккуратно говорить сейчас, неэмоционально, чтобы никого не обижать, но всё‑таки для меня такие действия неприемлемы», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

