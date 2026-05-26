Чемпионат мира среди юниоров 2028 года пройдёт в Каунасе

Во вторник, 26 мая, стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2028 году примет Каунас. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Литвы. Более точные сроки проведения турнира станут известны позднее.

Отметим, что в 2027 году чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров пройдёт в Софии (Болгария) с 22 по 28 февраля.

Ранее сообщалось, что вопрос допуска российских юниоров до международных турниров должен решиться до старта сезона-2026/2027.

На чемпионате мира среди юниоров могут участвовать спортсмены, достигшие 13 лет к 1 июля соответствующего сезона, но не достигшие 19 лет (в категориях девочек и мальчиков), 21 года (в категории танцев на льду и среди девочек в парном катании) или 23 лет (среди мальчиков в парном катании).