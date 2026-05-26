Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат мира среди юниоров 2028 года пройдёт в Каунасе

Чемпионат мира среди юниоров 2028 года пройдёт в Каунасе
Комментарии

Во вторник, 26 мая, стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2028 году примет Каунас. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Литвы. Более точные сроки проведения турнира станут известны позднее.

Отметим, что в 2027 году чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров пройдёт в Софии (Болгария) с 22 по 28 февраля.

Ранее сообщалось, что вопрос допуска российских юниоров до международных турниров должен решиться до старта сезона-2026/2027.

На чемпионате мира среди юниоров могут участвовать спортсмены, достигшие 13 лет к 1 июля соответствующего сезона, но не достигшие 19 лет (в категориях девочек и мальчиков), 21 года (в категории танцев на льду и среди девочек в парном катании) или 23 лет (среди мальчиков в парном катании).

Материалы по теме
Чемпионка Тутберидзе выбыла из борьбы до старта сезона. У Двоеглазовой серьёзная травма?
Чемпионка Тутберидзе выбыла из борьбы до старта сезона. У Двоеглазовой серьёзная травма?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android