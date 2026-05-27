Пётр Гуменник поделился совместным снимком с Рафаэлем Арутюняном

Чемпион России (2026) и участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник опубликовал у себя на странице в соцсети совместное фото с известным американским тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном. Специалист известен по работе с такими титулованными фигуристами, как Нейтан Чен, Илья Малинин. Гуменник сейчас проходит у Арутюняна стажировку в Калифорнии.

На минувшей Олимпиаде Гуменник занял итоговое шестое место. После этого он также становился победителем финала Гран-при России. Весной 2026 года фигурист принял участие в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в нескольких городах страны.