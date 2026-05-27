Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник поделился совместным снимком с Рафаэлем Арутюняном

Пётр Гуменник поделился совместным снимком с Рафаэлем Арутюняном
Комментарии

Чемпион России (2026) и участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник опубликовал у себя на странице в соцсети совместное фото с известным американским тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном. Специалист известен по работе с такими титулованными фигуристами, как Нейтан Чен, Илья Малинин. Гуменник сейчас проходит у Арутюняна стажировку в Калифорнии.

Фото: Личный архив Петра Гуменника

На минувшей Олимпиаде Гуменник занял итоговое шестое место. После этого он также становился победителем финала Гран-при России. Весной 2026 года фигурист принял участие в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в нескольких городах страны.

Материалы по теме
«Так и живём». Туктамышева и Гуменник наконец-то раскрыли отношения?
«Так и живём». Туктамышева и Гуменник наконец-то раскрыли отношения?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android