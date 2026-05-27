Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова — о работе в школе Загитовой: я сейчас на отдыхе от Алины и других граждан

Тарасова — о работе в школе Загитовой: я сейчас на отдыхе от Алины и других граждан
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о создании в Казани школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Открытие учреждения в столице Татарстана намечено на 1 сентября.

— Открытие школы Загитовой? Мало ли, сколько катков открывается. Как хорошо, что в честь нашей олимпийской чемпионки будет каток её имени. Разве в этом есть что-то плохое? Люди хотя бы запомнят, что у нас катки названы в честь олимпийских чемпионов.

Есть ли у вас желание поработать тренером в школе Алины Загитовой, чтобы помочь в развитии школы?
— Я 60 лет отработала и сейчас на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан, — приводит слова Тарасовой Sport24.

Материалы по теме
«Фигуристов пока не с чем поздравлять». Тарасова — о допуске гимнастов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android