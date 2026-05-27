Тарасова — о работе в школе Загитовой: я сейчас на отдыхе от Алины и других граждан

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о создании в Казани школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Открытие учреждения в столице Татарстана намечено на 1 сентября.

— Открытие школы Загитовой? Мало ли, сколько катков открывается. Как хорошо, что в честь нашей олимпийской чемпионки будет каток её имени. Разве в этом есть что-то плохое? Люди хотя бы запомнят, что у нас катки названы в честь олимпийских чемпионов.

— Есть ли у вас желание поработать тренером в школе Алины Загитовой, чтобы помочь в развитии школы?

— Я 60 лет отработала и сейчас на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан, — приводит слова Тарасовой Sport24.