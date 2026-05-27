Фигурист Траньков: «Зенит» — лицо российского футбола

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года и болельщик «Зенита» Максим Траньков поделился мыслями о статусе петербургского футбольного клуба. В сезоне‑2025/2026 команда завоевала звание 11‑кратного чемпиона России.

«Считаю, «Зенит» — сейчас главный клуб России. Его достижения говорят сами за себя. Конечно, найдутся фанаты других клубов, которые со мной не согласятся, но мне, как фанату, хочется думать именно так. Санкт-Петербург — действительно футбольная столица России. Это большой город, где 90% жителей болеют за «Зенит». В Питере всегда масштабный праздник, когда клуб что-то выигрывает. За «Зенит» реально переживает весь город, а сам клуб в последние годы является гегемоном в российском футболе с шестью чемпионскими титулами подряд. Можно сказать, что сейчас «Зенит» — лицо российского футбола.

Одновременно не могу согласиться с тем, что «Спартак» перестал быть топ-клубом. За последние пять лет они выиграли два Кубка России, а это не так плохо. К тому же по стране в целом они остаются самым популярным клубом. Когда я начинал следить за футболом, они были на первом месте и остаются сейчас. «Спартак» стабильно в пятерке лидеров, а такую команду нельзя не назвать топовой», — приводит слова Транькова Sport24.