Дегтярёв заявил о негативном отношении к смене спортивного гражданства Плющенко-младшим

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что отрицательно относится к решению двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко о смене его 13-летним сыном Александром спортивного гражданства с российского на азербайджанское.

«Это личное дело каждого, но моё отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв заявлял о намерении запретить въезд в страну атлетам, перешедшим под другой флаг.

О смене Александром Плющенко гражданства стало известно 21 мая. Фигурист тренируется под руководством своего отца в его академии.