Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дегтярёв заявил о негативном отношении к смене спортивного гражданства Плющенко-младшим

Дегтярёв заявил о негативном отношении к смене спортивного гражданства Плющенко-младшим
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что отрицательно относится к решению двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко о смене его 13-летним сыном Александром спортивного гражданства с российского на азербайджанское.

«Это личное дело каждого, но моё отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв заявлял о намерении запретить въезд в страну атлетам, перешедшим под другой флаг.

О смене Александром Плющенко гражданства стало известно 21 мая. Фигурист тренируется под руководством своего отца в его академии.

Материалы по теме
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android