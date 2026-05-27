Николай Угожаев поставит программу у французского хореографа Амодио

Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев поставит одну из программ на новый сезон у французского хореографа Флорана Амодио. Об этом сообщил его тренер Дмитрий Хромин.

«Мы выбирали из множества постановщиков, обсуждали это с нашей командой тренеров, с хореографами Николаем Морошкиным и Валерией Чистяковой. Остановили свой выбор на Амодио, который скоро приедет на сбор к Александру Волкову. Будем рады поработать вместе на этом сборе, туда же планирует приехать и Морошкин. Амодио — молодой хореограф, новый специалист, совсем в недавнем прошлом — классный спортсмен. Хотим, чтобы у Николая была возможность работать с различными топовыми специалистами нашей сферы, нам кажется, это очень хорошо повлияет на него в профессиональном и творческом планах», – цитирует Хромина ТАСС.