Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Николай Угожаев поставит программу у французского хореографа Амодио

Николай Угожаев поставит программу у французского хореографа Амодио
Комментарии

Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев поставит одну из программ на новый сезон у французского хореографа Флорана Амодио. Об этом сообщил его тренер Дмитрий Хромин.

«Мы выбирали из множества постановщиков, обсуждали это с нашей командой тренеров, с хореографами Николаем Морошкиным и Валерией Чистяковой. Остановили свой выбор на Амодио, который скоро приедет на сбор к Александру Волкову. Будем рады поработать вместе на этом сборе, туда же планирует приехать и Морошкин. Амодио — молодой хореограф, новый специалист, совсем в недавнем прошлом — классный спортсмен. Хотим, чтобы у Николая была возможность работать с различными топовыми специалистами нашей сферы, нам кажется, это очень хорошо повлияет на него в профессиональном и творческом планах», – цитирует Хромина ТАСС.

Материалы по теме
Мишин научит прыгать, Ришо — кататься? Чем полезны лагеря для фигуристов
Мишин научит прыгать, Ришо — кататься? Чем полезны лагеря для фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android