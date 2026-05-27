Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова отреагировала на решение Александра Плющенко выступать за Азербайджан

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что не видит оснований критиковать фигуриста Евгения Плющенко за переход сына Александра в сборную Азербайджана.

В мае Александр Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.

«Мне кажется, Женя достаточно сделал для страны, нельзя его упрекать в непатриотичности. Мальчик катался в частной академии родителей. Всем понятно, что он не сможет прорваться в сборную России — конкуренция сумасшедшая уже с юниорского уровня. Женя с Яной [Рудковской] дали мальчику шанс выступать на юниорских чемпионатах Европы и мира. Я не понимаю, в чём здесь негатив. Женя не первый, кто этим занимается», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

