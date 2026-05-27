Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стал известен состав ледового шоу в Ереване

Стал известен состав ледового шоу в Ереване
Комментарии

11 июля в Ереване (Армения) пройдёт ледовое шоу "Мировые звёзды фигурного катания".

Ведущими шоу будут двукратная серебряная призерка ОИ-2018, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и Карен Адамян.

Состав спортсменов, принимающих участие в шоу:

  • Михаил Шайдоров (Казахстан) — олимпийский чемпион — 2026 в Милане, серебряный призер чемпионата мира 2025.
  • Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Борди (Франция) — олимпийские чемпионы и чемпионы мира в танцах на льду 2026 года.
  • Аделия Петросян (Россия) — трёхкратная чемпионка России.
  • Анастасия  Метёлкина - Лука Берулава (Грузия) — серебряные призеры ОИ-2026 и серебряные призёры мира того же года, также являются чемпионами Европы.
  • Луна Хендрикс (Бельгия) — чемпионка Европы.
  • Нина Петрыкина (Эстония) — двукратная чемпионка Европы.
Материалы по теме
«Шансы на медали хорошие». Авербух — о шансах российских юниоров на международном уровне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android