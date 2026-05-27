Стал известен состав ледового шоу в Ереване
11 июля в Ереване (Армения) пройдёт ледовое шоу "Мировые звёзды фигурного катания".
Ведущими шоу будут двукратная серебряная призерка ОИ-2018, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и Карен Адамян.
Состав спортсменов, принимающих участие в шоу:
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — олимпийский чемпион — 2026 в Милане, серебряный призер чемпионата мира 2025.
- Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Борди (Франция) — олимпийские чемпионы и чемпионы мира в танцах на льду 2026 года.
- Аделия Петросян (Россия) — трёхкратная чемпионка России.
- Анастасия Метёлкина - Лука Берулава (Грузия) — серебряные призеры ОИ-2026 и серебряные призёры мира того же года, также являются чемпионами Европы.
- Луна Хендрикс (Бельгия) — чемпионка Европы.
- Нина Петрыкина (Эстония) — двукратная чемпионка Европы.
