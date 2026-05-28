Роднина поддержала Плющенко, ответив его критикам на обвинения в непатриотизме
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смене спортивного гражданства Александром Плющенко, сыном Евгения Плющенко и оценила обвинения в адрес двукратного олимпийского чемпиона.

Ранее стало известно, что 13-летний Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана.

«Плющенко критикуют за отсутствие патриотизма? Нужно понимать, какие у него были доводы при смене спортивного гражданства сына. У нас в стране не только спортсмены гражданство меняют. Не помню, чтобы всех остальных обвиняли в отсутствии патриотических чувств. Люди имеют право сменить страну и гражданство, если какие-то обстоятельства в России их не устраивают.

Морально-этическую часть перехода Саши в сборную Азербайджана развивают только журналисты. Почему-то не говорят о том, что в Баку сейчас активно строится ледовый центр и его отца могли просто пригласить туда работать. Все только мельком на эту ситуацию посмотрели, а всей подноготной не знают. Зато очень быстро сделали выводы», — приводит слова Родниной Sport24.

