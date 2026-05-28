«У меня нет зарплаты. Не понимаю, как готовиться к сезону». Михаил Шайдоров — о финансах

Олимпийский чемпион Милана-2026 Михаил Шайдоров сообщил, что не получает зарплату.

Шайдоров связывает это с тем, что ранее он раскритиковал Министерство туризма и спорта, потому что после Олимпиады была раскрыта его зарплата.

«Когда я об этом негативно высказался, меня, видимо, хотели наказать. И с победы у меня нет зарплаты. И сейчас мне нужно готовиться к следующему сезону, и я не понимаю, как готовиться.

Запланированы сборы, уже запланированы даты, когда я буду постановку программы делать. И за постановку программы мы несколько раз спрашивали, могут ли оплатить, и так далее. Один человек говорит одно, другой говорит другое, третий говорит третье. Картина мне не ясна. А с первого февраля мне убрали врача, это странно.

Олимпийский цикл длится 4 года, почему выставили за один год, например, а других спортсменов нет? Я просто хочу развиваться, хочу кататься. И для меня важно, чтобы я оставался золотым достоянием страны, поднимал наш флаг, потому что большой потенциал у меня. Я не люблю никакие интриги, скандалы, мне это не нужно, мне нужно только развиваться.

Я высказался, что мне неприятно, что мою зарплату выставили. Ну, во-первых, это по закону неправильно. В целом не хочется разговаривать об этом. Это неприятно, и как будто за мою правду меня хотят наказать, за то, что я высказался. И тем самым не дают мне заслуженного мастера спорта, не платят зарплату всей команде», – сказал Шайдоров в интервью Тимуру Балымбетову.