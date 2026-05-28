Шайдоров: у меня спросили, как называется моя страна, я ответил — «Вы попозже узнаете»

Олимпийский чемпион Милана-2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что ему предлагали выступать за Россию.

«Мы вышли летом (после карантина) кататься, и я сразу начал штурмовать четверные прыжки. У меня тогда в первый раз получился четверной лутц, мне тогда 16 лет исполнилось. Я уже старался прыгать четверной риттбергер, то есть практически все четверные, кроме акселя, я уже тогда собирал – это был большой прогресс для меня и большой эффект. Меня тогда зачислили в сборную, я начал получать какую-то минимальную зарплату.

Меня тогда заметили в России и предлагали перейти выступать за Россию. Для меня это был какой-то шок – я даже не рассматривал такой вариант и не собирался его рассматривать. И мой папа сразу же от этого отказался, потому что мы любим свою страну.

Я очень хорошо помню один момент, мы тогда катались в Сочи. Какая-то женщина ко мне подошла и спрашивает: «Мальчик, а как там твоя страна называется?» Для меня это был такой шок, потому что мы находимся в Сочи, и в Сочи Денис Тен выиграл бронзовую медаль. Я старался не резко отреагировать, но я сказал: «Вы попозже узнаете», – сказал Шайдоров в интервью Тимуру Балымбетову.