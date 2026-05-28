Олимпийский чемпион — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, как ему запретили тренироваться в Сочи четыре года назад.

«В январе 2022 года меня перестали пускать во все сооружения в Сочи. Мне сказали, что я больше не могу кататься в группе Алексея Евгеньевича Урманова, это было со стороны руководства школы.

Я пришёл на тренировку — и меня чуть ли не выдвинули за дверь и сказали, что я больше не могу кататься здесь. Это никак не было объяснено, по сей день не знаю, что произошло. Меня просто выставили за дверь — и всё. И нам приходилось перед юниорским чемпионатом мира кататься на массовом катании, а там нельзя поставить музыку, нельзя вообще ничего делать.

При этом всём мы поехали на юниорский чемпионат мира, хотя там была какая-то сложность с получением визы в Эстонию. Но тем не менее туда поехали за свой счёт, и я взял там серебро вслед за Ильей Малининым. Тогда это была первая медаль Казахстана в фигурном катании на юниорском чемпионате мира», — сказал Шайдоров в интервью Тимуру Балымбетову.