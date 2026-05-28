Пётр Гуменник стал победителем в номинации «Спорт и киберспорт» премии «30 до 30»

Чемпион России – 2026 и участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник стал лауреатом премии Forbes 30 до 30 в номинации «Спорт и киберспорт».

Помимо Гуменника победу в данной номинации также одержали киберспортсмен Иван Zweih Гогин и Олимпийская чемпионка – 2020 в командных соревнованиях, многократная чемпионка мира гимнастка Ангелина Мельникова.

В сезоне-2025/2026 Гуменник одержал победу на чемпионате России, который проходил в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге. Помимо этого он стал победителем Гран-при России – 2026. В феврале 2026 года он впервые в карьере выступил на Олимпийских играх, которые прошли в Италии, заняв на них шестое место.