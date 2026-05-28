Илья Авербух оценил работу Антона Сихарулидзе во главе ФФККР

Российский хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о переизбрании Антона Сихарулидзе на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). По его мнению, организация показала достойный уровень работы, в связи с чем он выразил радость от результатов выборов, победа по итогам которых досталась действующему главе единогласно.

«Рад переизбранию Антона Сихарулидзе. Считаю, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Мне импонирует даже его прямолинейность, он не боится не понравиться какой-то части болельщиков. Антон говорит больше с профессиональным сообществом, у него есть позиция.

Желаю ему удачи в том, чтобы наши ребята вернулись на мировую арену — нам это как воздух необходимо. Сейчас все политико-дипломатические силы должны быть брошены на это. Внутренняя работа ведётся большая — огромное количество турниров, фигуристы всесторонне поддерживаются — и сборники, и те, кто в сборную не входит. Федерация во главе с Антоном показала свою эффективность», — приводит слова Авербуха ТАСС.

