«Будем болеть за него, как и радовались за Малинина». Ягудин — о переходе сына Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на переход фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана. По его словам, в решении сына известного тренера Евгения Плющенко нет ничего сверхъестественного.

«Мне кажется, ничего сверхъестественного не произошло. В фигурном катании мы давно привыкли к переходам спортсменов под другие флаги. Это обычная практика, как в футболе переход из одного клуба в другой. Да, здесь речь идёт о гражданстве, поэтому реакция более эмоциональная. Я могу понять людей.

Повышенное внимание к этой истории связано прежде всего с фамилией Плющенко и популярностью самого Саши. Но ему всего 13 лет, впереди огромная карьера, за это время может произойти всё что угодно. Мы всей страной недавно переживали за Илью Малинина, который выступает за США, всё равно воспринимаем его как своего. Поэтому решение 13-летнего спортсмена выступать за Азербайджан ради международных стартов не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Видел, как Саша работает на шоу, с какой отдачей выступает. Я ему в любом случае желаю удачи. И будем болеть за него, как мы радовались успехам и Малинина, и Михаила Шайдорова», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Напомним, о решении Плющенко-младшего представлять Азербайджан на международных стартах стало известно на прошлой неделе. 13-летний спортсмен получил необходимое открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).