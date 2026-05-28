В Казахстане ответили Шайдорову, заявившему, что ему не платят зарплату после золота ОИ

Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана выпустила заявление с реакцией на слова олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова, который рассказал, что не получает зарплату от государства с момента завоевания золота на Олимпиаде 2026 года в Милане.

«В связи с обсуждением в средствах массовой информации ситуации вокруг выплат фигуристу Михаилу Шайдорову считаем важным прояснить юридические и финансовые аспекты нашего взаимодействия. Наша главная задача — обеспечить олимпийскому чемпиону максимально комфортные условия для подготовки, всесторонняя поддержка атлета остаётся нашим неизменным приоритетом.

Выплата заработной платы спортсменам Дирекции развития спорта осуществляется строго в соответствии с действующими контрактами. За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объёме по ранее действовавшему соглашению. Запланировано заключение нового трудового договора. Этот документ предусматривает существенно обновлённые в лучшую сторону условия финансирования, учитывающие высокий статус атлета. На сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами, из-за чего процесс подписания затянулся, а выплаты возобновятся сразу после заключения договора.

В частности, в настоящее время стороны согласовывают стандартные для спорта высших достижений индикаторы эффективности. Напоминаем, это общемировая практика, основанная на принципах взаимных обязательств и целевого использования бюджетных средств. Подобные контракты активно применяются спортивными ведомствами Великобритании, Австралии, Германии, Южной Кореи и других ведущих стран. Государство гарантирует спортсменам хорошие условия и полное обеспечение, ожидая взамен стремления к максимальным спортивным результатам.

При этом подчёркиваем, что вне зависимости от процесса согласования нового трудового договора, государство в полном объёме выполняет все обязательства по поощрению Михаила Шайдорова за его исторический триумф на Олимпийских играх в Милане. За завоевание золотой медали спортсмену предусмотрена денежная выплата в размере $ 250 тыс., предоставление трёхкомнатной квартиры в Алма-Ате, а также назначение пожизненных ежемесячных государственных выплат в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Находимся в постоянном конструктивном диалоге с Михаилом Шайдоровым и его командой. Дирекция развития спорта уверена, что все юридические формальности будут улажены в ближайшее время, что позволит спортсмену полностью сфокусироваться на тренировочном процессе и подготовке к новым победам под флагом Казахстана», — гласит заявление пресс-службы, опубликованное в телеграм-канале ведомства.