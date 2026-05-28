Алина Горбачёва не попала даже в резервный состав сборной России после двух лет в основе

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва не включена в состав сборной страны на сезон-2026/2027, утверждённый Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает «Твериспорт».

18-летняя фигуристка на протяжении двух предыдущих сезонов была в составе основной сборной, однако сейчас не была включена даже в резервный.

Горбачёва получила травму колена во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Лишь 21 мая спортсменка впервые вышла на лёд после операции, о чём сообщила, выложив видео на своей странице в социальной сети.