Петросян, Валиева и Трусова — в основном составе сборной России на сезон-2026/2027

Стали известны основной и резервный составы сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/2027, сообщает «Твериспорт».

По информации источника, исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил следующие составы женщин-одиночниц:

Основной состав: Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Мария Захарова, Камила Валиева и Александра Трусова (Игнатова).

Резервный состав: Дарья Садкова и Камилла Нелюбова.

Составы определялись исходя из результатов чемпионата России и финала Гран-при минувшего сезона, а также дополнительных критериев. Члены основного состава получают от ФФККР централизованное финансирование и экипировку, резервного — экипировку.