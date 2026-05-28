Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах

Александра Трусова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала фото с отпуска на Мальдивах.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Как же тут всё-таки красиво», – написала Трусова в публикации в одной из социальных сетей.

Ранее фигуристка сообщила, что отправилась отдыхать вместе со своей семьёй – мужем Макаром Игнатовым и сыном Михаилом.

Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов поженились в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары появился на свет сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. На ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов «ультра-си».

Материалы по теме
Загитова рассекретила парня, Глейхенгауз отрастил усы. Как фигуристы проводят отпуск?
Загитова рассекретила парня, Глейхенгауз отрастил усы. Как фигуристы проводят отпуск?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android