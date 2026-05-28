Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка оспорила санкции ЕС в одном из судов Европы

Татьяна Навка оспорила санкции ЕС в одном из судов Европы
Олимпийская чемпионка — 2026 в танцах на льду Татьяна Навка оспорила в одном из европейских судов санкции, которые были приняты в её сторону Евросоюзом, сообщает ТАСС.

Навка находится под санкциями Евросоюза с июня 2022 года. Она стала одним из физических лиц, против которых были приняты ограничения в рамках шестого пакета санкций.

51-летняя Навка является олимпийской чемпионкой — 2006 в Турине, Италия, где она одержала победу в дуэте с Романом Костомаровым. Также в активе экс-фигуристки два золота мировых первенств (2004, 2005), три победы на чемпионатах Европы (2004, 2005, 2006) и России (2003, 2004, 2006).

