ФФККР сделала заявление после появления в СМИ состава сборной России на новый сезон

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением после появления в СМИ информации об утверждении состава основной и резервной сборных страны на сезон-2026/2027 в женском одиночном катании.

«Проект состава сборной команды РФ, распространяемый в социальных сетях, не соответствует действительности. ФФККР в очередной раз призывает представителей СМИ и болельщиков пользоваться только официально опубликованной информацией. Список сборной команды сезона-2026/2027 будет размещён на сайте ФФККР после его подписания в министерстве спорта РФ», — сообщается в заявлении ФФККР, опубликованном в телеграм-канале.

Сегодня, 28 мая, издание «Тверь и спорт» опубликовало список женщин-одиночниц, попавших в состав сборной России на следующий сезон, в котором были в том числе Камила Валиева и Александра Трусова.

