Главная Фигурное катание Новости

Валиева и Трусова не попали в основной состав сборной России — источник

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева и серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) не вошли в предварительный основной состав сборной России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

«Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв», — сообщил один из источников издания.

Ранее издание «Тверь и спорт» сообщало, что и Валиева, и Трусова, возобновившие карьеру, вошли в основной состав сборной России. Это вызвало резонанс у общественности, так как в крупных состязаниях прошлого сезона Валиева и Трусова участия не принимали.

