Артём Ковалёв перешёл в тренерскую группу Евгения Плющенко

Российский фигурист Артём Ковалёв покинул тренерскую группу Александра Волкова и перешёл в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — «Ангелы Плющенко». Евгений Плющенко сообщил об этом в своём телеграм-канале.

«Артёма Ковалёва знаю с детства, помню, как мы с ним выучили 3,5 А (тройной аксель. — Прим. «Чемпионата»), когда он был у меня на сборах. Как он у нас выступал на шоу.

Я очень уважаю его тренера — Александра Волкова. Это высочайшего уровня специалист.

Скоро Артёму исполнится 23 года. Для фигурного катания возраст уже солидный. Нужно, безусловно, двигаться дальше. Поэтому я поддержал его решение перейти выступать за наш клуб, дав ему все необходимые условия для тренировочного процесса и проживания. Добро пожаловать в «Ангелы Плющенко» — Подмосковье», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.