Стефан Ламбьель поставит программу для Марин Хонды и Сёмы Уно

Серебряный призёр ОИ-2006 Стефан Ламбьель заявил на пресс-конференции в Японии, что поставит программу на предстоящий сезон для Марин Хонды и Сёмы Уно.

Ламбьель приехал в Японию для участия в ледовом шоу «Фантазия на льду» (Fantasy on Ice), которое стартует 30 мая, и заодно поработает с Хондой и Уно.

Марин Хонда и Сёма Уно объявили о создании танцевального дуэта ещё весной 2024 года, а в этом месяце на пресс-конференции в Токио отрыто заявили, что планируют выступить на Олимпийских играх 2030 года, которые пройдут во Франции.

Напомним, Сёма Уно является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призёром Олимпийских игр в одиночном мужском фигурном катании, Марин Хонда также была одиночницей.