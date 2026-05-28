Жулин считает, что Валиева и Трусова должны быть включены в резерв сборной России

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) должны быть включены в резерв сборной России.

Ранее сообщалось, что Валиева и Игнатова не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут попасть в резерв.

«Конечно, их нужно включать в резерв сборной, это наши звёзды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне», — приводит слова Жулина «РИА Новости».

Напомним, Камила Валиева и Александра Игнатова возобновили спортивную карьеру. Александра Игнатова вернулась в профессиональный спорт после рождения ребёнка, Камила Валиева — по завершении дисквалификации.