Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова прокомментировала отмену решения о недопуске России до турниров под эгидой ИИХФ

Тарасова прокомментировала отмену решения о недопуске России до турниров под эгидой ИИХФ
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о вердикте Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить решение о недопуске российских хоккеистов до турниров под эгидой ИИХФ в сезоне-2026/2027.

«Потихоньку начинают понимать, какую глупость сделали. Как можно было исключить нас из хоккея? Это уму непостижимо. Нас должны вернуть и извиниться. И не только в хоккее», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, 27 мая Дисциплинарный совет ИИХФ отменил вердикт исполкома организации о недопуске сборной Российской Федерации до международных турниров. Это значит, что российская национальная команда может участвовать на международных стартах. Решение о возвращении сборной России на международную арену будет принято на конгрессе ИИХФ.

Материалы по теме
«Справедливость восторжествовала». Президент КХЛ — об отмене недопуска сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android