Тарасова прокомментировала отмену решения о недопуске России до турниров под эгидой ИИХФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о вердикте Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить решение о недопуске российских хоккеистов до турниров под эгидой ИИХФ в сезоне-2026/2027.

«Потихоньку начинают понимать, какую глупость сделали. Как можно было исключить нас из хоккея? Это уму непостижимо. Нас должны вернуть и извиниться. И не только в хоккее», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, 27 мая Дисциплинарный совет ИИХФ отменил вердикт исполкома организации о недопуске сборной Российской Федерации до международных турниров. Это значит, что российская национальная команда может участвовать на международных стартах. Решение о возвращении сборной России на международную арену будет принято на конгрессе ИИХФ.