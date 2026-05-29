Роднина надеется на возвращение российских юниоров на международные турниры летом

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила надежду, что российские юниоры по фигурному катанию смогут вернуться на международные соревнования уже в ближайшее время.

— Верите ли, что фигурное катание в скором времени будет допущено до международных соревнований?
— Не уверена, не знаю и не могу ничего сказать по поводу допуска взрослых спортсменов. Думаю, что по юниорам всё решат, очень надеюсь, что уже летом их допустят до международных соревнований, а вот по взрослым…

Мы всё время говорим о возвращении наших спортсменов, но забываем, что отстранены не только спортсмены, но и большинство федераций, наши судьи не принимали участия. Мы не находимся практически нигде в технических комитетах и в президиумах международных федераций. Это тоже очень важный процесс возвращения, — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

В июне 2026 года ISU проведёт заседание совета и конгресс на Тенерифе, где может быть рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов. Фигуристы из России не выступают на турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

