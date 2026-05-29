Фигурное катание Новости

Малинин — о международных турнирах: я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, что хотел бы видеть российских фигуристов на международных соревнованиях.

«Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но, так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика», — сказал Малинин в интервью японскому журналу The Figure Skating Life Magazine во время чемпионата мира в Праге.

Напомним, на Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник. В личных турнирах спортсмены заняли шестые места.

