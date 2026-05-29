Боец Монсон негативно высказался о переходе сына Плющенко в Азербайджан

Бывший боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство, высказал мнение о переходе сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана.

«Это очень непростое решение. Двукратный олимпийский чемпион и его сын, который мечтает выступать на самом высоком уровне. Из-за санкций против России участвовать в международных соревнованиях и конкурировать с сильнейшими спортсменами невозможно — вас просто не допускают. Поэтому я понимаю, почему они выбрали гражданство Азербайджана.

Лично я бы так не поступил. Я бы чувствовал ответственность перед своей страной. Ведь Евгений всю карьеру, став двукратным олимпийским чемпионом, прошёл в России. Его сын до 13 лет тоже всё получил в России. А теперь он меняет флаг, потому что не может выступать на международной арене. Что будет, когда Россию снова допустят? Он вернётся или останется в Азербайджане? На месте ФФККР я бы не позволил ему вернуться и выступать за нашу сборную», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

