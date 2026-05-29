ISU опубликовал медальную статистику чемпионатов мира, где Россия занимает первое место

Международный союз конькобежцев (ISU) в социальных сетях опубликовал статистику достижений фигуристов из разных стран на чемпионатах мира. В таблице Россия занимает первую строчку с 207 медалями (83 золотых – 70 серебряных – 54 бронзовых).

На второй строчке располагаются спортсмены из США с 213 наградами (64-65-84). Тройку лидеров замыкает команда Австрии (36-46-34).

Напомним, российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

С 10 по 12 июня состоится конгресс ISU, где может быть рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов.

В 2026 году чемпионат мира по фигурному катанию прошёл в Чехии с 23 по 29 марта. В следующем сезоне мировое первенство примет Финляндия. Турнир состоится с 16 по 21 марта.