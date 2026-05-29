Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU опубликовал медальную статистику чемпионатов мира, где Россия занимает первое место

ISU опубликовал медальную статистику чемпионатов мира, где Россия занимает первое место
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) в социальных сетях опубликовал статистику достижений фигуристов из разных стран на чемпионатах мира. В таблице Россия занимает первую строчку с 207 медалями (83 золотых – 70 серебряных – 54 бронзовых).

Фото: ISU

На второй строчке располагаются спортсмены из США с 213 наградами (64-65-84). Тройку лидеров замыкает команда Австрии (36-46-34).

Напомним, российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

С 10 по 12 июня состоится конгресс ISU, где может быть рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов.

В 2026 году чемпионат мира по фигурному катанию прошёл в Чехии с 23 по 29 марта. В следующем сезоне мировое первенство примет Финляндия. Турнир состоится с 16 по 21 марта.

Материалы по теме
Малинин — о международных турнирах: я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android