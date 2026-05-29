Шайдоров заявил, что направит невыплаченную зарплату на помощь детям

Олимпийский чемпион — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сообщил, что готов направить невыплаченную зарплату на благотворительность.

«Я решил, что, если всё-таки получу финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную зарплату, направлю на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей.

Пусть это будет подарок от меня и всех казахстанцев, кто меня поддерживает. Дети — это наше будущее, и мы должны их ценить. Ещё раз спасибо всем неравнодушным за поддержку, я это очень ценю», — приводит слова Шайдорова официальный телеграм-канал болельщиков спорстмена.

Ранее Шайдоров рассказал, что не получает зарплату после победы на зимних Олимпийских играх — 2026. По словам фигуриста, это произошло после того, как он негативно отреагировал на публикацию данных о его доходах.

Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на Играх-2026. Эта победа стала первой для Казахстана в фигурном катании на Олимпийских играх.

